В Киеве на сутки несколько десятков домов остались без воды

Воду выключили сегодня утром. Обещали восстановить подачу уже завтра в 8 утра.

"Киевводоканал" обещает быстро справиться с аварией / Коллаж "Сегодня"

Из-за аварии в нескольких десятках домов в Киеве отключена подача холодной воды. Ее отключили сегодня утром. Обещали восстановить водоснабжение уже завтра в 8 утра.

Об этом сообщает компания "Киевводоканал".

Холодное водоснабжение отсутствует в домах:

вул. Боричев Ток, 2, 4, 6, 8, 13, 23

ул. Мостицкая, 26, 16

ул. Героев Обороны, 12 КОРП 8

пр-т. Академика Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

вул. Золотоноская, 27

ул. Юрия Поправки, 13

вул. Минина, 14А

ул. Верховинная, 65

вул. Булгакова, 15

ул. Академика Доброхотова, 3, 5

вул. Локомотивная, 21 – 45, 28 – 42

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Кроме того, с 10:00 3 августа до 08: 00 4 августа в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам ул. Дегтяревская, 21, 21-19, 17-19.

Напомним, что еще 5 июля, в Днепровском районе Киева начались гидравлические испытания теплосети под мостом Патона. За это время трубу прорывало несколько раз, а горячую воду киевлянам так и не включили. .

Также мы сообщали, что в Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бил из-под асфальта и достигал высоты девятиэтажного дома.