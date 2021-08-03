В Киеве на сутки несколько десятков домов остались без воды

"Киевводоканал" обещает быстро справиться с аварией / Коллаж "Сегодня"
Из-за аварии в нескольких десятках домов в Киеве отключена подача холодной воды. Ее отключили сегодня утром. Обещали восстановить водоснабжение уже завтра в 8 утра.
Об этом сообщает компания "Киевводоканал".
Холодное водоснабжение отсутствует в домах:
- вул. Боричев Ток, 2, 4, 6, 8, 13, 23
- ул. Мостицкая, 26, 16
- ул. Героев Обороны, 12 КОРП 8
- пр-т. Академика Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- вул. Золотоноская, 27
- ул. Юрия Поправки, 13
- вул. Минина, 14А
- ул. Верховинная, 65
- вул. Булгакова, 15
- ул. Академика Доброхотова, 3, 5
- вул. Локомотивная, 21 – 45, 28 – 42
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Кроме того, с 10:00 3 августа до 08: 00 4 августа в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам ул. Дегтяревская, 21, 21-19, 17-19.
Напомним, что еще 5 июля, в Днепровском районе Киева начались гидравлические испытания теплосети под мостом Патона. За это время трубу прорывало несколько раз, а горячую воду киевлянам так и не включили. .
Также мы сообщали, что в Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бил из-под асфальта и достигал высоты девятиэтажного дома.
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