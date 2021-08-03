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В Киеве на сутки несколько десятков домов остались без воды

3 августа, 15:54

Ирина Ковальчук

Воду выключили сегодня утром. Обещали восстановить подачу уже завтра в 8 утра.

"Киевводоканал" обещает быстро справиться с аварией / Коллаж "Сегодня"

Из-за аварии в нескольких десятках домов в Киеве отключена подача холодной воды. Ее отключили сегодня утром. Обещали восстановить водоснабжение уже завтра в 8 утра.

Об этом сообщает компания "Киевводоканал".

Холодное водоснабжение отсутствует в домах:

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Кроме того, с 10:00 3 августа до 08: 00 4 августа в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам ул. Дегтяревская, 21, 21-19, 17-19.

Напомним, что еще 5 июля, в Днепровском районе Киева начались гидравлические испытания теплосети под мостом Патона. За это время трубу прорывало несколько раз, а горячую воду киевлянам так и не включили. .

Также мы сообщали, что в Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бил из-под асфальта и достигал высоты девятиэтажного дома.

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