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У Києві на добу кілька десятків будинків залишилися без води

3 серпня, 15:54

Ірина Ковальчук

Воду вимкнули сьогодні вранці. Обіцяли відновити подачу вже завтра о 8 ранку.

"Київводоканал" обіцяє швидко впоратися з аварією / Колаж "Сегодня"

Через аварію в декількох десятках будинків в Києві відключена подача холодної води. Її вимкнули сьогодні вранці. Обіцяли відновити водопостачання вже завтра о 8 ранку.

Про це повідомляє компанія "Київводоканал" .

Холодне водопостачання відсутнє в будинках:

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Крім того, з 10:00 3 серпня до 08: 00 4 серпня в зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.

Нагадаємо, що ще 5 липня, в Дніпровському районі Києва почалися гідравлічні випробування тепломережі під мостом Патона. За цей час трубу проривало кілька разів, а гарячу воду киянам так і не включили.

Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.

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