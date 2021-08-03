У Києві на добу кілька десятків будинків залишилися без води

Воду вимкнули сьогодні вранці. Обіцяли відновити подачу вже завтра о 8 ранку.

"Київводоканал" обіцяє швидко впоратися з аварією / Колаж "Сегодня"

Через аварію в декількох десятках будинків в Києві відключена подача холодної води. Її вимкнули сьогодні вранці. Обіцяли відновити водопостачання вже завтра о 8 ранку.

Про це повідомляє компанія "Київводоканал" .

Холодне водопостачання відсутнє в будинках:

вул. Боричів Тік, 2, 4, 6, 8, 13, 23

вул. Мостицька, 26, 16

вул. Героїв Оборони, 12 Корп 8

пр-т. Академіка Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

вул. Золотоніського, 27

вул. Юрія Поправки, 13

вул. Мініна, 14А

вул. Верховинна, 65

вул. Булгакова, 15

вул. Академіка Доброхотова, 3, 5

вул. Локомотивна, 21 – 45, 28 – 42

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Крім того, з 10:00 3 серпня до 08: 00 4 серпня в зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.

Нагадаємо, що ще 5 липня, в Дніпровському районі Києва почалися гідравлічні випробування тепломережі під мостом Патона. За цей час трубу проривало кілька разів, а гарячу воду киянам так і не включили.

Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.