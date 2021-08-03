У Києві на добу кілька десятків будинків залишилися без води

"Київводоканал" обіцяє швидко впоратися з аварією / Колаж "Сегодня"
Через аварію в декількох десятках будинків в Києві відключена подача холодної води. Її вимкнули сьогодні вранці. Обіцяли відновити водопостачання вже завтра о 8 ранку.
Про це повідомляє компанія "Київводоканал" .
Холодне водопостачання відсутнє в будинках:
- вул. Боричів Тік, 2, 4, 6, 8, 13, 23
- вул. Мостицька, 26, 16
- вул. Героїв Оборони, 12 Корп 8
- пр-т. Академіка Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- вул. Золотоніського, 27
- вул. Юрія Поправки, 13
- вул. Мініна, 14А
- вул. Верховинна, 65
- вул. Булгакова, 15
- вул. Академіка Доброхотова, 3, 5
- вул. Локомотивна, 21 – 45, 28 – 42
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Крім того, з 10:00 3 серпня до 08: 00 4 серпня в зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.
Нагадаємо, що ще 5 липня, в Дніпровському районі Києва почалися гідравлічні випробування тепломережі під мостом Патона. За цей час трубу проривало кілька разів, а гарячу воду киянам так і не включили.
Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.
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