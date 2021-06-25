В Киеве на тротуаре столкнулись велосипедист и самокатчик. Что говорят в полиции

В Украине нет законов, регулирующих электрические средства передвижения – в Раду уже подали несколько законопроектов

Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 25 июня, в Киеве произошло необычное ДТП – столкнулись самокатчик и велосипедист. Авария произошла на Подольском спуске.

Об этом сообщил командир третьего батальона Партрульной полиции Киева Евгений Зборовский.

"Самокатчик и велосипедист не поделили тротуар, где их в принципе быть не должно! Но и велодорожки здесь тоже, к сожалению, еще нет. В результате сильного удара всадники разлетелись в разные стороны – одному повезло приземлиться на газон, а другой вылетел на проезжую часть " – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zborik14

В результате аварии водители получили серьезные травмы, они попали в травматологию. Медики подозревают перелом.

"И это замечательно, что вчера операторы прокатных самокатов заключили меморандум о снижении скорости в людных местах, но на частный транспорт это не повлияет и с увеличением легкого транспорта проблема будет нарастать", – написал Зборовский.

В комментариях под постом киевляне активно спорят о правилах проезда для самокатов и велосипедов.

В Патрульной полиции Киевской области рассказали, что пока нет никаких законов, регулирующих электрические средства передвижения. А в то же время патрульные все чаще оформляют подобные ДТП.

"Мы подчеркиваем, что этот вопрос однозначно нужно урегулировать на законодательном уровне и на подзаконном уровне. И без внесения необходимых изменений однозначно нельзя говорить и о том, каким образом урегулированы права и обязаности пользователей таких средств. Каким образом они непосредственно обязаны следовать тем или иным правилам дорожного движения. где они не могут двигаться, а где могут", – рассказали в Патрульной полиции сайту "Сегодня".

Представитель Патрульной полиции рассказал, что это все нужно урегулировать для того, чтобы и водителям электрических средств, так и другим участникам дорожного движения было понятно, действующие разрешения и запреты.

Сейчас в Верховную Раду подали несколько законопроектов, по урегулированию проблематики с транспортными средствами.

Ранее мы сообщали, что в киевском метрополитене заметили молодого человека, который ехал на самокате. Стоит отметить, что кататься в подземке запрещено.