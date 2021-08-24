В Киеве нашли двухметрового удава, который удрал от хозяйки (фото)

Удав, который сбежал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в Голосеево поймали двухметрового удава, который удрал от своей хозяйки. Как рассказывают местные жители. Змею обнаружил сосед хозяйки прямо на тротуаре.

"Удав скорей всего с места потери и не уходил. Вылез там же и полз домой через дорогу. Его подобрали и связались с хозяйкой", – пишут участники группы Сусіди. Голосіїв.

Удав, которого нашли. Фото: Ирина Орлова/Facebook

"Это чудо, что наш удав нашелся. За ним сейчас присматривает моя дочь. С удавом все хорошо. Он дома и в безопасности. Я благодарна всем людям, которые подключились к его поискам", – рассказала сайту "Сегодня" его хозяйка Светлана.

Змею поймал сосед. Фото: Ирина Орлова/Facebook

Как не стать жертвой змеи

Удав не опасен для людей. Но ниже мы написали, как уберечься от укусов самому и уберечь детей можно, если соблюдать простые правила:

Не трогайте непонятные предметы, которые видите в траве или на земле, руками. Только палкой. Не садитесь на траву, камень, пень, поваленное дерево, пока не проверите. В жару змеи не всегда сразу убегают, услышав приближение человека – поэтому возьмите палку и постучите по пню, дереву на которое собираетесь сесть, прошуршите в траве. Не приближайтесь, если увидели змею, не трогайте ее. Змеи в ответ могут напасть, но обычно люди получают укусы, если наступают на змею или ложатся/садятся на нее. Увидев змею, спокойно, без резких движений отойдите вбок на безопасную дистанцию – это 1.5-2 метра. Не пробуйте убить змею или поймать ее – именно так люди и получают укусы. Если собрались в поход, то оденьтесь соответственно. Высокие ботинки, длинные штанины, которые обязательно нужно заправить в обувь.

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