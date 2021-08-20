В Киеве второй день не могут найти двухметрового удава – как искать и опасен ли он

Удава нужно найти срочно, поскольку он может погибнуть от переохлаждения – ночью уже очень холодно

Змею ищут уже несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"

В Голосеевском районе Киева продолжаются поиски двухметрового удава, который потерялся во время прогулки, в районе экономического факультета университета имени Тараса Шевченко. Как рассказала сайту "Сегодня" хозяйка животного Светлана, удав до сих пор не найден.

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Она добавляет, что иногда выгуливает своего питомца, и во время последней прогулки он потерялся. Это произошло еще позавчера. Женщина пыталась найти его собственными силами, но не смогла.

"Удав просто потерялся из вида, заполз в кусты, и я не смогла его найти. В этом районе большая зеленая зона. Удав не боится людей, он домашний. У него нет имени, они по природе глухие и не реагируют на клички, как кошка или собака. Вчера мне прислали видео, как он ползает в кустах, надеюсь с ним все хорошо", – рассказала сайту "Сегодня" Светлана.

Она добавляет, что к поискам подключились ее знакомые и соседи. Они прочесывают зеленую зону.

Женщина обратилась за помощью в киевскую Команду спасения животных, но там сообщили, что не занимаются поиском животных, а только спасением.

"У нас очень много заявок по поводу животных, которым помощь требуется уже сейчас. Мы не можем все бросить и отравиться на поиски удава. Если нам позвонят и скажут, что он весит на столбе, мы выедем его спасть", – ответила нам оператор.

Как нужно искать

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В Киевском зоопарке говорят, что к поискам удава нужно приступать сразу же, поскольку он может погибнуть от переохлаждения – ночью уже +15.

"Шансов найти его живым не много. Нужно обследовать солнечные места. После холодной ночи удав будет выползать на солнечное место чтобы согреться. В условиях города удав может погибнуть от холода или его могут убить собаки, плюс у него нет кормовой базы. Нужно искать в радиусе 50 и более метров от места пропажи. Особое внимание на кусты и дупла деревьев, подвалы, куда он может заползти", – прокомментировал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Нужно собрать волонтеров, которые не боятся змей, и хорошо осмотреть место, где пропал удав. На всякий случай нужно вооружиться палкой-рогаткой, чтобы поймать удава. Он после пережитого стресса может броситься на человека, но это не слишком опасно. Также запастись мешком для транспортировки змеи.

Опасно ли людям

В зоопарке добавляют, что людям нечего боятся удава. Он не агрессивный, тем более если вырос в домашних условиях.

"Дома содержать удава можно. Это же не ядовитая змея. Они достаточно неплохо размножаются. Это не редкий и неисчезающий вид. Их стоимость от 100 долларов, поэтому их часто держат в домашних условиях. Удавы по-своему интересны, но за ними нужен тщательный уход. Например, чтобы не выносить на улицу для принятия солнечных ванн, греть при помощи кварцевой лампы", – поясняют в зоопарке.

Было и такое

Кстати, лет двадцать назад в Киевском зоопарке сбежал большой удав. Его не могли найти два года, а потом он снова объявился – вылез большой и жирный греться на солнце.

Там его и поймали сотрудники зоопарка. Он ползал по трубам и подземным коммуникация в зоопарке, питался крысами. Он практически истребил их всех в зоопарке.

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