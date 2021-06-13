В Киеве нашли тело обнаженной женщины: очевидец о жуткой находке (видео)

Мужчина рассказал, как пошел справить нужду в кусты, но наткнулся на нечто ужасное

Труп женщины нашли на улице Телиги. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в Шевченковском районе обнаружено тело обнаженной женщины, на которое случайно наткнулся в кустах местный житель. Об этом сообщает Киев оперативный.

Труп был найден на улице Елены Телиги, недалеко от заправки. Тело женщины обнаружено в кустах и без одежды.

На место выехала следственная группа, кинологи, правоохранители и руководство столичного главка.

Труп женщины обнаружил мужчина, который рассказал, как это произошло.

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"Я шел на Дорогожичи со стороны "Спартака". Я не знал, что на заправке есть туалет: зашел сюда (в парковую зону), подальше от людей и увидел – человек лежит, возле него мухи. Я сразу побежал на заправку (и вызвал полицию)", – сказал Анатолий.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Киеве задержали наркодилера – им оказался оператор телеканала Медведчука. При появлении полицейских он начал странно себя вести. Как выяснилось, он делал "закладки" с наркотиками – за каждую из них получал по 60 гривен.