В Киеве нашли убитым ветерана АТО (фото)

Копы работали на месте происшествия / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины в заброшенном здании. Погибшим оказался ветеран АТО.

Об этом сообщает МагнолияТВ.

Так, тело обнаружили по ул. Завальная, 2б.

По предварительной информации, убитого мужчину затащили в здание, где тело пролежало сутки. По словам друзей погибшего, он является 36-летним ветераном АТО, зовут – Дмитрий.

Кто он и чем занимался

Как рассказали друзья погибшего, после возвращения из зоны боевых действий он подрабатывал на стройке и снимал жилье. Денег не хватало, и летом этого года он поселился в заброшенном доме на "Славутиче".

С женой развелся, у него осталась дочь. Мужчина злоупотреблял алкоголем.

Место, где нашли тело убитого / Фото: Магнолия-ТВ

Как оказалось, первыми его обнаружили знакомые, с которыми мужчина иногда выпивал, а после они поселились у него в заброшенном доме.

По их словам, они нашли его мертвым на обочине, а потом затащили тело в заброшенное здание. В полицию звонить не хотели, потому что у одного из них уже есть судимость.

Полицию вызвали друзья Дмитрия, когда поняли, что мужчина целый день не выходил на связь.

Тело 36-летнего мужчины было изуродовано. На месте работала следственно-оперативная группа.

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