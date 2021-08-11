В Киеве назначили нового главу полиции – кто он

На снимке Иван Выговский. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня появилась информация об отставке Андрея Крищенко, который руководил полицией Киева с декабря 2015-го. На этом посту его сменит полковник Иван Выговский, который на возглавлял полицию Полтавской области.

Его назначение Андрей Крищенко подтвердил эксклюзивно телеканалу "Украина 24".

Как обьявили в прямом эфире, экс-глава столичной полиции подтвердил корреспонденту "Сегодня" о назначении на должность Ивана Выговского.

Про Ивана Выговского

Иван Выговский родился на Житомирщине 26 марта 1980 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского городского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

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С 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.

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