В Киеве назначили нового главу полиции – кто он

На снимке Иван Выговский. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня появилась информация об отставке Андрея Крищенко, который руководил полицией Киева с декабря 2015-го. На этом посту его сменит полковник Иван Выговский, который на возглавлял полицию Полтавской области.
Его назначение Андрей Крищенко подтвердил эксклюзивно телеканалу "Украина 24".
Как обьявили в прямом эфире, экс-глава столичной полиции подтвердил корреспонденту "Сегодня" о назначении на должность Ивана Выговского.
Про Ивана Выговского
Иван Выговский родился на Житомирщине 26 марта 1980 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского городского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.
С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.
С 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.
Ранее мы писали, что:
- советник Авакова Зорян Шкиряк уволился сразу после возвращения из отпуска. По его словам, он гордится каждым днем, проведенным в команде экс-главы МВД.
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