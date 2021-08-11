У Києві призначили нового голову поліції – розповідаємо, хто це

На знімку Іван Виговський. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні з'явилася інформація про відставку Андрія Крищенка, який керував поліцією Києва з грудня 2015-го. На цій посаді його змінить полковник Іван Виговський, який очолював поліцію Полтавської області.

Його призначення Андрій Крищенко підтвердив ексклюзивно телеканалу Україна 24.

Ексголова столичної поліції підтвердив кореспонденту "Сьогодні" призначення на посаду Івана Виговського.

"Я подав у відставку, все колись закінчується, – каже Крищенко. – Тільки що міністр внутрішніх справ представив Івана Виговського головою поліції Києва".

Про Івана Виговського

Він народився на Житомирщині 26 березня 1980 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав 1999 року з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. 2003 року закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015-го по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016-го обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

З 14 лютого 2020 року призначений на посаду начальника ГУНП в Полтавській області.

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