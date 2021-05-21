В Киеве неизвестные с балкона обстреляли воинскую часть (видео)

Неизвестные стреляли с балкона ЖК "Аристократ" в центре Киев. Фото: скрин
В Киеве неизвестные стреляли с балкона по управлению полиции. Ружье было направлено на воинскую часть №2260.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Печерское УП, к вам новые клиенты, которые почему-то решили пострелять по части…", – пишут в Сети.
Нарушитель выстрелил из ружья, после чего на записи послышался женский смех.
В полиции Печерского района сайту "Сегодня" сообщили, что работают по установлению личностей стрелков.
Напомним, в Кирилловке Запорожской области в результате конфликта двух компаний мужчина расстрелял своих оппонентов и скрылся с места преступления.
Мы также писали, что в Киеве в автобусе из-за замечания возник конфликт между водителем и пассажиром, который закончился стрельбой и ранением.
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