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В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчину

17 мая, 10:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Патрульные оказались неподалеку и начали преследовать стрелка, но на команды остановиться он не реагировал

Пассажир автобуса и его оружие. Коллаж "Сегодня"

Пассажир автобуса и его оружие. Коллаж "Сегодня"

В столичном автобусе возник конфликт между водителем и пассажиром, который закончился стрельбой с ранением.

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Водитель сделал замечание пассажиру, который сидел рядом, из-за того, что громко разговаривает по телефону и отвлекает. Началась ссора: пассажир достал пистолет, выстрелил и убежал. Очевидцы вызвали полицию.

Патруль был неподалеку, стрелка быстро догнали и задержали. Оружие он не выбросил. Сказал, что водитель якобы прыснул в него слезоточивым газом, поэтому и ответил пулей. Водитель с ранением в область груди сейчас в больнице.

Как рассказали в Патрульной полиции Киева, когда полицейские преследовали стрелка, на команды остановиться он не реагировал. При задержании у него обнаружили револьвер.

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В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчину
Пассажир автобуса и его оружие. Коллаж "Сегодня"
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", на выходных тоже было неспокойно в столице. В Деснянском районе подорвали банкомат ПриватБанка. Причем один из налетчиков оказался работником банка.

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А на улице Ревуцкого произошла массовая драка со стрельбой.

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