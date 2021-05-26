В Киеве неизвестный бросил бутылку с бензином в салон троллейбуса: есть пострадавшие (обновлено)

На месте работает полиция, скорая помощь и спасатели

Загорелся троллейбус в столице. Фото: скрин

Сегодня в Киеве на Троещине произошло ЧП. Неизвестный бросил бутылку с бензином в троллейбус.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

На момент происшествия в транспорте находились пассажиры. Троллейбус загорелся на улице Драйзера. Салон мгновенно загорелся.

"Просто какой-то урод бросил бутылку с бензином в окно", – пишут в Сети.

Загорелся троллейбус в Киеве. Видео: Киев Оперативный/Telegram

На видео видно, что пассажиры стоят возле горящего троллейбуса. На месте работают полиция, скорая и спасатели.

Как сообщают в Нацполиции Киева, один из пассажиров получил травму. Женщину госпитализировали.

"Пожар ликвидирован, а со злоумышленником общаются правоохранители", – говорится в сообщении.

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Злоумышленник – местный житель 1993 года рождения.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений – действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 194, п 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве загорелся пассажирский автобус.

Также напомним, в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы. Устанавливать причины пожаров будут правоохранительные органы.