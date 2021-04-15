Минус семь "наливаек": несмотря на сопротивление, в Киеве демонтировали МАФы с алкоголем (фото)

В Киеве точечно демонтировали МАФы, которые торговали алкоголем без разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Демонтировали те киоски, которые размещались без разрешений, ничего не платили в бюджет и торговали алкогольными напитками. Сегодня в столице убрали семь таких временных МАФов.

"Как это часто бывает, не обошлось без сопротивления так называемых "малых предпринимателей", которые на самом деле получают миллионные необлагаемые доходы. Спасибо "ТОРивцам" – полицейским спецподразделения тактико-оперативного реагирования, которые помогли работникам КП "Киевблагоустройство" выполнить работу", – сказал директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Фото: пресс-служба КГГА

Демонтаж провели в Дарницком (ул. Ревуцкого), Днепровском (б-р. Перова, ул. Космическая и Кибальчича) и Святошинском (пр. Победы, ул. Жолудева и ул. Подлесная) районах столицы.

Фото: пресс-служба КГГА

Реклама

Ткаченко добавил, что зачистки от незаконных построек столицы будут продолжаться, несмотря на многочисленные угрозы, провокации и попытки неизвестных сорвать график демонтажей.

Фото: пресс-служба КГГА

Только в этом году масштабные уборки незаконных торговых сооружений состоялись возле ст. м. "Позняки", ст. м. "Харьковской", ул. Маяковского и на других локациях.

Фото: пресс-служба КГГА

Отметим, что с начала года было убрано более 1100 незаконно размещенных элементов благоустройства. Ведь согласно решению Киевсовета от 2016 года, продажа алкоголя во временных сооружениях запрещена.

Ранее мы писали, что в Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь. Таким образом он протестовал против снесения МАФа.

Также напомним, в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за пенсии – он облил себя бензином и поджег прямо в центре занятости.