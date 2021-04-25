В Киеве обнаружили 330 новых случаев коронавируса (карта)

Кличко опубликовал новые данные по COVID-19 в столице за сутки – количество новых случаев резко уменьшилось

По состоянию на утро, 25 апреля, в Киеве обнаружили 330 новых случаев коронавируса.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

178 женщин в возрасте от 18 до 81 лет;

140 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет;

8 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 4 мальчиков от 5 до 12 лет.

В столице госпитализировали 60 больных коронавирусом, еще 184 человека попали в медучреждения с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За прошедшие сутки 30 человек умерли от вируса, а всего за время пандемии 4445 летальных случаев. 24 апреля 65 человек выздоровели от коронавируса, в общем – 119 802.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (67), Подольском (61) и Оболонском (46).

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За время пандемии в Киеве зафиксировали уже 191 495 случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Киеве власти рекомендуют провести богослужение на праздники онлайн. В КГГА опубликовали рекомендации для церквей на Пасху и Вербное воскресенье.

Напомним, что в Украине не будут на Пасху закрывать церкви. Но верующим нужно будет соблюдать дистанцию, одевать защитную маску и соблюдать все карантинных правила, чтобы обезопасить себя и других.