В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива: ранен водитель

Злоумышленники стреляли в авто из соседнего дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель. Мужчина получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области.

Об этом сообщил глава Госархива в Facebook.

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По его словам, он был в командировке в Виннице. Поехал на поезде, а служебный автомобиль оставил в архивном городке на Соломенской.

Пост главы Госархива в соцсетях / Фото: Facebook

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Стреляли из соседнего дома. Водитель в этот момент стоял рядом с гаражом, из-за чего получил ранение подбородка.

"Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивы человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", – пишет Хромов.

Жизни водителя ничего не угрожает – медики оперативно оказали мужчине медицинскую помощь.

В полиции Киева сайту "Сегодня" факт стрельбы по автомобилю в Соломенском районе подтвердили, но пока подробностей не разглашают.

Покушение на Шефира

Ранее мы писали про еще одно покушение.

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь". Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных государств.