У Києві обстріляли автомобіль голови Держархіву: поранений водій

Зловмисники стріляли в авто з сусіднього будинку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні перебував тільки його водій. Чоловік отримав вогнепальне поранення щелепно-лицьової області.
Про це повідомив голова Держархіву в Facebook.
За його словами, він був у відрядженні у Вінниці. Поїхав поїздом, а службовий автомобіль залишив в архівному містечку на Солом'янській.
Стріляли з сусіднього будинку. Водій в цей момент стояв поруч з гаражем, через що отримав поранення підборіддя.
"Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Інші обставини встановлюються. Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", – пише Хромов.
Життю водія нічого не загрожує – медики оперативно надали чоловікові медичну допомогу.
Замах на Шефіра – це дзвінок для президента – Гордон
У поліції Києва сайту "Сьогодні" факт стрілянини по автомобілю в Солом'янському районі підтвердили, але поки подробиць не розголошують.
Замах на Шефіра
Раніше ми писали про ще один замах.
- Напад стався близько 10-тоъ ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.