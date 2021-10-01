У Києві обстріляли автомобіль голови Держархіву: поранений водій

Зловмисники стріляли в авто з сусіднього будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні перебував тільки його водій. Чоловік отримав вогнепальне поранення щелепно-лицьової області.

Про це повідомив голова Держархіву в Facebook.

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За його словами, він був у відрядженні у Вінниці. Поїхав поїздом, а службовий автомобіль залишив в архівному містечку на Солом'янській.

Пост голови Держархіву в соцмережах / Фото: Facebook

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Стріляли з сусіднього будинку. Водій в цей момент стояв поруч з гаражем, через що отримав поранення підборіддя.

"Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Інші обставини встановлюються. Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", – пише Хромов.

Життю водія нічого не загрожує – медики оперативно надали чоловікові медичну допомогу.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" факт стрілянини по автомобілю в Солом'янському районі підтвердили, але поки подробиць не розголошують.

Замах на Шефіра

Раніше ми писали про ще один замах.

Напад стався близько 10-тоъ ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.