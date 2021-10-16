В Киеве обстреляли маршрутку с пассажирами – есть раненый

В столице стреляли по маршрутному такси / Фото: Коллаж: Сегодня

Сначала под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей, а теперь неизвестные обстреляли маршрутный автобус. В результате стрельбы в Днепровском районе Киева 15 октября, водитель получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Нацполиция.

Реклама

Предварительно правоохранители выяснили, что группа злоумышленников несколько раз выстрелила в сторону транспортного средства. После этого нарушители скрылись.

"В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался", — отметили в полиции.

Копы начали уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Реклама

Нелегальное оружие в Украине

После начала войны на Донбассе Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала конфликта в стране насчитывалось около 3 млн единиц незаконных "огнестрелов".

В "Украинской ассоциации владельцев оружия" предполагают, что с тех пор этот показатель мог вырасти до 5 млн "стволов" – от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций.