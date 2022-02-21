В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда ждать ухудшения погоды

В столице испортится погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время с удержанием до конца дня 21 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Также прогнозируют I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Реклама

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Читайте также: