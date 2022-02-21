В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда ждать ухудшения погоды

В столице испортится погода / Фото: Коллаж: Сегодня
В ближайшее время с удержанием до конца дня 21 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Также прогнозируют I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна плотно закрыть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.