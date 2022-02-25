В Киеве объявили воздушную тревогу

Власти города предупреждают об опасности с воздуха / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве объявлена воздушная угроза. Просят срочно последовать в укрытия.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Внимание, это не обучающая тревога! Объявленная воздушная угроза! Немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие! Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток. Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.
Смотрите карту укрытий по ссылке.
Удар по Киеву
Утром 25 февраля российские наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов по улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Скорые везут людей в больницы.
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