У Києві оголосили повітряну тривогу

Влада міста попереджає про небезпеку з повітря / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві оголошено повітряну загрозу. Просять терміново піти у укриття.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби. Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", – йдеться у повідомленні.
Дивіться карту укриттів за посиланням.
Удар по Києву
Вранці 25 лютого російські найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані. Швидкі везуть людей до лікарень.
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