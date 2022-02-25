У Києві оголосили повітряну тривогу

Влада міста попереджає про небезпеку з повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві оголошено повітряну загрозу. Просять терміново піти у укриття.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Реклама

"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби. Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", – йдеться у повідомленні.

Дивіться карту укриттів за посиланням.

Удар по Києву

Вранці 25 лютого російські найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані. Швидкі везуть людей до лікарень.

Реклама

Читайте також: