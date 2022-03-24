В Киеве оккупанты повредили более 80 жилых домов

Военные РФ обстреливают мирное население / Фото: "Сегодня"
С начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 детских садов и 12 школ.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается, ведь враг своими ударами повреждает жилые кварталы города. В частности, с начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ", – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он напомнил, что в Киеве действует гуманитарный штаб, накапливающий запасы продуктов питания и обеспечивающий медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости социально уязвимые категории граждан.
Ситуация в Киеве
- В Оболонском районе Киева из-за обстрелов российскими военными загорелся грузовик и два здания. Из-за вражеского удара по жилому массиву один человек погиб, а еще три получили ранения. Пожар после обстрела спасателям удалось ликвидировать.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российским оккупантам очень страшно в Украине. На нашей территории они чувствуют себя чужими, боятся смерти и поэтому вскоре могут уйти из-под Киева.
- В зоне боевых действий под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.
- В Киеве российские военные обстреляли Шевченковский и Святошинский районы. Стреляли по торговому центру, домам частного сектора и многоэтажке.