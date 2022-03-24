В Киеве оккупанты повредили более 80 жилых домов

Военные РФ обстреливают мирное население / Фото: "Сегодня"

С начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 детских садов и 12 школ.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается, ведь враг своими ударами повреждает жилые кварталы города. В частности, с начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ", – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил, что в Киеве действует гуманитарный штаб, накапливающий запасы продуктов питания и обеспечивающий медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости социально уязвимые категории граждан.

Ситуация в Киеве