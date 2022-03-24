У Києві окупанти пошкодили понад 80 житлових будинків

Військові РФ обстрілюють мирне населення / Фото: "Сегодня"
З початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 дитячих садків та 12 шкіл.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста. Зокрема, від початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він нагадав, що у Києві працює гуманітарний штаб, який накопичує запаси харчових продуктів та забезпечує медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності соціально вразливі категорії громадян.
Ситуація у Києві
- В Оболонському районі Києва через обстріл російськими військами загорілася вантажівка та дві будівлі. Через ворожий удар по житловому масиву одна людина загинула, а ще троє отримали поранення. Пожежу після обстрілу рятувальникам вдалося ліквідувати.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російським окупантам дуже страшно в Україні. На нашій території вони почуваються чужими, бояться смерті й тому невдовзі можуть піти з-під Києва.
- У зоні бойових дій під Києвом пропав відомий фотожурналіст Макс Левін. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у районі Вишгорода.
- У Києві російські військові обстріляли Шевченківський та Святошинський райони. Стріляли вони по торговельному центру, будинкам приватного сектору та багатоповерхівці.