У Києві окупанти пошкодили понад 80 житлових будинків

Військові РФ обстрілюють мирне населення / Фото: "Сегодня"

З початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 дитячих садків та 12 шкіл.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста. Зокрема, від початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що у Києві працює гуманітарний штаб, який накопичує запаси харчових продуктів та забезпечує медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності соціально вразливі категорії громадян.

Ситуація у Києві