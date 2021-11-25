В Киеве осадков не ожидается. Прогноз погоды на 25 ноября (карта)

В четверг в Киеве будет ветреная погода/Коллаж: Сегодня

В четверг, 25 ноября, в Киеве прогнозируют прохладную погоду. Ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В столице Украины днем ожидается 3-5 градусов тепла. Прохладную температуру будет сопровождать юго-западный ветер — 5-10 м/с. Осадков не прогнозируют.

В Карпатах выпало до метра снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там была температура 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.

Реклама

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах сугробы снега до 1 м", – говорится в сообщении.

Читайте также