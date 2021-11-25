У Києві опадів не очікується. Прогноз погоди на 25 листопада (карта)

У четвер у Києві буде вітряна погода/Колаж: Сьогодні

У четвер, 25 листопада, у Києві прогнозують прохолодну погоду. Очікуються пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столиці України вдень очікується 3-5 градусів тепла. Прохолодну температуру супроводжуватиме південно-західний вітер – 5-10 м/с. Опадів не прогнозують.

У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

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"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах намети снігу до 1 м", — йдеться у повідомленні.

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