В Киеве откроют 14 новогодних локаций: где их искать

В Киеве готовятся к новогодним праздникам / Фото: Коллаж: Сегодня

С 16 декабря в столице откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Где берут средства на локации

Мондриевский сказал, что столичные власти уже 7 лет подряд используют свой опыт, когда к созданию новогодних локаций приобщается частный бизнес.

"Это, в первую очередь, позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, нуждающихся в других отраслях. В то же время, такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, которые являются магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы. Напомню, что главная елка Киева и страны уже два года подряд попадала в европейский рейтинг самых красивых елок, и это реальное признание нашего сотрудничества с бизнесом", – заявил Валентин Мондриевский.

Кто их обустраивает

В этом году предоставлена ​​возможность разным командам обустроить новогодние локации. По словам директора Департамента культуры КГГА Яны Бариновой, это будет не только новый опыт, но и реальная конкуренция креативных групп.

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"В скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций – на Софийской и Контрактовой площадях и возле Арки дружбы народов, поэтому все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. В этом году мы поставили целью провести незабываемый и яркий праздник, учитывая вызовы настоящего, а также потребности всех социальных и возрастных групп населения", – отметила Яна Баринова.

Как будут праздновать Новый год в Киеве

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

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Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.

В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта.

В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.

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