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Ярмарки не ждать? Как будем праздновать Новый год на Софийской площади

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
26 ноября, 14:20
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В этом году на Софийской площади тематика праздника будет рождение Иисуса
В этом году будет больше локаций / Коллаж "Сегодня"
В этом году будет больше локаций / Коллаж "Сегодня"

На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки. Все из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщил основатель и директор компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, пишет "Общественное радио".

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Какой будет праздник

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений", – говорит Игорь Добруцкий

Также в этом году обещают больше новых локаций.

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"Попробуем обустроить новую локацию – против Верховной Рады в Мариинском парке. Также обустроим локацию на Арке дружбы народов, парке Шевченко, Контрактовой площади, ВДНХ – во всем городе будет много локаций, а также – резиденция с аттракционами на 800 квадратных метров за городом в Добропарке", – добавил директор компании "Folk Ukraine".

Как будут праздновать Новый год в Киеве

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

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Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.

В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта.

В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.

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