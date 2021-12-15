В Киеве откроют Барнахус – центр для детей-жертв насилия. Рассказываем, что там есть

Власть уже нашла подходящее помещение / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве откроют Центр защиты и поддержки детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия по международной модели Барнахус.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
С начала года в Киеве пострадали от насилия или стали его свидетелями 2 917 детей.
В чем польза центра
Кроме дружественного опроса детей, пострадавшие здесь могут получить психологическую и медицинскую помощь.
Для организации комплексной помощи в центре есть психологи, юристы, социальные работники, медики, которые вместе работают, чтобы оказать экстренную помощь и предотвратить дальнейшую травматизацию ребенка.
Власти уже нашли подходящее помещение и заложили средства для создания такого заведения.
Что такое Барнахус
Это междисциплинарный и межучредительный специализированный центр для работы с детьми, пострадавшими от насилия или ставшими свидетелями подобных преступлений.
В нем проводят собеседование с детьми, осуществляют медицинское освидетельствование для целей судебной медицины, проводят всестороннюю оценку и предоставляют все необходимые терапевтические услуги от специалистов.
Домашнее насилие
Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием.
Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.
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