У Києві відкриють Барнахус – центр для дітей-жертв насильства. Розповідаємо, що там є

Влада вже знайшла відповідне приміщення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відкриють Центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства за міжнародною моделлю Барнахус.

Про це пише прес-служба КМДА.

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З початку року у Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей.

У чому користь центру

Окрім дружнього опитування дітей, постраждалі тут можуть отримати психологічну та медичну допомогу.

Для організації комплексної допомоги в центрі є психологи, юристи, соціальні працівники, медики, які разом працюють, щоб надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.

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Влада вже знайшла відповідне приміщення і заклала кошти для створення такого закладу.

Що таке Барнахус

Це міждисциплінарний та міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів.

У ньому проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для судової медицини, проводять всебічну оцінку і надають всі необхідні терапевтичні послуги від фахівців.

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Домашнє насильство

Близько 45% населення України зазнає насильства – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість із них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням.

Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які зазнають домашнього насильства.

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