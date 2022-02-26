В Киеве начали стрельбу на Троещине – российских диверсантов уже поймали (видео)

В Киеве начали стрельбу / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве открыли стрельбу на Троещине, после чего в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов.
В частности, об этом пишут Telegram-каналы "KIEVMAP" и "Сегодня".
Звуки выстрелов местные жители услышали около 00:20. После этого в соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.
Вскоре появилась информация, что украинские защитники задержали оккупантов. Судя по видео, поймали по крайней мере двух диверсантов.
Что происходило в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. А в Сумах местные жители сами задержали оккупанта.
- В Киеве на Оболони слышали стрельбу. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой в Винницкой области, ранения получили три человека.
- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.