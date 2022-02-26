В Киеве начали стрельбу на Троещине – российских диверсантов уже поймали (видео)

В Киеве начали стрельбу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве открыли стрельбу на Троещине, после чего в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов.

В частности, об этом пишут Telegram-каналы "KIEVMAP" и "Сегодня".

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Звуки выстрелов местные жители услышали около 00:20. После этого в соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.

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Вскоре появилась информация, что украинские защитники задержали оккупантов. Судя по видео, поймали по крайней мере двух диверсантов.

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