У Києві розпочали стрілянину на Троєщині – російських диверсантів уже зловили (відео)

У Києві розпочали стрілянину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відкрили стрілянину на Троєщині, після чого у Мережі з'явилася інформація, що наші захисники впіймали російських окупантів.

Зокрема, про це пишуть Telegram-канали "KIEVMAP" та "Сьогодні".

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Звуки пострілів місцеві мешканці почули близько 00:20. Після цього у соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.

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Невдовзі з'явилася інформація, що українські захисники затримали окупантів. Судячи з відео, зловили щонайменше двох диверсантів.

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