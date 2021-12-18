В Киеве отменили часть рейсов городской электрички: список

В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице 18 и 19 декабря отменили ряд рейсов городской электрички. Это сделали из-за технических причин.

Список отмененных маршрутов опубликовали в "Киевпастрансе".

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Какие рейсы отменили 18 декабря:

№7416 (Борщаговка – Дарница);

№7425/7426 (Дарница – Дарница);

№7433/7434 (Дарница – Дарница).

19 декабря

№7404 (Борщаговка — Троещина);

№7407/7408 (Дарница – Дарница);

№7411/7412 (Дарница – Дарница).

Новая электричка в Вышгород

"Укрзализныця" планирует запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

Кроме того, скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.

Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек. В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.