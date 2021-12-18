В Киеве отменили часть рейсов городской электрички: список

В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице 18 и 19 декабря отменили ряд рейсов городской электрички. Это сделали из-за технических причин.
Список отмененных маршрутов опубликовали в "Киевпастрансе".
Какие рейсы отменили 18 декабря:
- №7416 (Борщаговка – Дарница);
- №7425/7426 (Дарница – Дарница);
- №7433/7434 (Дарница – Дарница).
19 декабря
- №7404 (Борщаговка — Троещина);
- №7407/7408 (Дарница – Дарница);
- №7411/7412 (Дарница – Дарница).
Новая электричка в Вышгород
"Укрзализныця" планирует запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.
Кроме того, скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек. В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.