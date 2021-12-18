У Києві скасували частину рейсів міської електрички: список

У роботу столичних електричок внесли зміни / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці 18 та 19 грудня скасували низку рейсів міської електрички. Це зробили через технічні причини.
Список скасованих маршрутів опублікували у "Київпастрансі".
Які рейси скасували 18 грудня:
- №7416 (Борщагівка – Дарниця);
- №7425/7426 (Дарниця – Дарниця);
- №7433/7434 (Дарниця – Дарниця).
19 грудня
- №7404 (Борщагівка – Троєщина);
- №7407/7408 (Дарниця – Дарниця);
- №7411/7412 (Дарниця – Дарниця).
Нова електричка у Вишгороді
"Укрзалізниця" планує запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі триває електрифікація шляхів на ділянці до міста.
Крім того, незабаром квитки на приміські маршрути можна буде купити онлайн.
Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч осіб. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.