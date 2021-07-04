В Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста (видео)

Очевидцы сняли на видео, как двое парней затащили на вершину моста самокаты

Двое парней затащили на вершину моста самокаты. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве очевидцы засняли на видео экстремала, который прокатился на самокате по вершине пешеходного моста.

Видео появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".

На видеоролике парень едет на самокате над мостом, а его знакомый это снимает.

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Также мы писали, что в Киеве с пешеходного моста спрыгнул мужчина. Скорее всего, таким способом он пытался покончить с собой. Тогда в полиции Киева корреспонденту "Сегодня" сказали, что информации об этом человеке нет.

Кроме того, в Хмельницкой области спасли девушку, которую унесло от берега на надувном матрасе. Она не могла самостоятельно выбраться из воды.