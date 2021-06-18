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В Киеве мужчина прыгнул в реку с пешеходного моста (видео)

18 июня 2021 15:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Сети появилось видео, как мужчина прыгает с моста в столице

Мужчина собирается совершить самоубийство. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчина собирается совершить самоубийство. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 18 июня с пешеходного моста спрыгнул мужчина. Скорее всего, таким способом он пытался покончить с собой. Как рассказали в полиции Киева корреспонденту "Сегодня", пока никакой информации о пострадавшем нет.

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Видео, снятое очевидцами, опубликовали в Сети.

"Сейчас его состояние уточняется", – пишут под видео.

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В полиции Киева рассказали, что сотрудники райотделов еще не подтвердили информацию о ЧП. Однако, в полиции не исключают, что данное видео сделано именно сегодня.

Ранее мы писали, что в столице также несовершеннолетний парень прыгнул с моста.

А о том, что еще произошло в Киеве и не только, рассказывают журналисты "Сегодня".

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