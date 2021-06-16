В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)

Женщина без стеснения загрузила пакеты с покупками в машину еще и пристыдила очевидца, что не дал ей денег

Пожилая женщина, которая оказалась совсем не бедной. Коллаж "Сегодня"

В Киеве заметили пожилую женщину, которая сначала просила денег у прохожих, а затем ехала с большими пакетами продуктов домой.

Очевидец снял этот инцидент на видео, передает "Киева оперативный".

"Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с "Новуса" сказал, что она "постоянный клиент" и просит оплатить покупки", – написал автор записи.

Очевидец спросил у бабушки – зачем она просила деньги, если теперь катается на авто, на что она ответила: "Лучше помог бы бабе, баба растратилась".

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По словам кассира магазина, только на покупки в этом магазине женщина имеет 900 гривен, а если повезет – даже больше. Кроме этого неравнодушные дают ей наличные.

Напомним, мошенники придумали новую схему выманивания денег. Во Львовской области двое мужчин под видом медиков обобрали семь пенсионеров. Те добровольно отдали им более 150 тысяч гривен.

Также в Киевской области задержали наглую мошенницу, которая обманула более 20 человек – присваивала золото и ценные вещи жертв.