В Киеве перекроют движение из-за масштабных соревнований по триатлону: где именно

Также предусмотрено внесение изменений в движение общественного пассажирского транспорта

В столице перекроют движение из-за чемпионата. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве перекроют движение транспорта на нескольких улицах. 3-4 июля в городе пройдут соревнования "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

По информации организаторов, с 6:00 3 июля до 22:00 4 июля будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. А 3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Трухановскую.

График перекрытия улиц 4 июля:

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ул. Петра Сагайдачного – с 7:00 до 13:00;

Боричев спуск – с 7:00 до 13:00;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 7:00 до 13:00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 7:00 до 13:00;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 7:00 до 13:00;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 7:00 до 13:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 7:00 до 13:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 7:00 до 13:00;

ул. Трухановская – с 7:00 до 13:00.

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Также предусмотрено внесение изменений в движения общественного пассажирского транспорта в маршруты автобусов № 62, 114, 115.

Также ранее мы писали, что в Киеве с 3 на 4 июля продлят работу метрополитена на час. Это произойдет в связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади.