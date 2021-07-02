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В Киеве завтра вечером могут закрыть три станции метро: в чем причина

2 июля 2021 18:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Завтра на Спортивной площади пройдет трансляция матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии

В работе столичной подземки будут изменения из-за игры. Фото: коллаж "Сегодня"

В работе столичной подземки будут изменения из-за игры. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 3 на 4 июля продлят работу метрополитена на час. Это произойдет в связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

"Также после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

Отметим, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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Ранее мы писали, что в полиции Киева прокомментировали информацию о якобы гибели доставщика еды в столичном метрополитене.

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Также мы сообщали, что в столице на станции метро "Майдан Незалежности" человек упал на рельсы.

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