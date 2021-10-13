В Киеве перекроют ряд улиц: где не проехать (адреса)

Завтра в Киеве будут перекрывать дороги / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 14 октября, в стране будут праздновать Покров Пресвятой Богородицыи День защитников и защитниц Украины. Из-за этого в Киеве перекроют ряд улиц.

Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции Киева.

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Какие улицы будут перекрыты и когда

В столице будет прохождение посвященное Дню защитников и защитниц Украины. Пройдет оно с 13:30 до 18:30 14 октября.

Движение транспорта перекроют на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)

участках прилегающих улиц.

Где перекроют улицы на 14 октября. Фото: патрульной полиции Киева

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День защитников и защитниц Украины: история праздника

С 2014 года, в Украине, согласно президентскому указу, в этот же день стал отмечаться праздник, посвященный защитникам страны.

В целях декоммунизации и отказа от советских праздников он был перенесен с 23 февраля. И вместо Дня защитника Отечества получил новое название – День защитника Украины. На следующий год, в марте 2015-го, день официально стал выходным .

Спустя 7 лет, летом 2021 года , этот праздник переименован в День защитников и защитниц Украины с целью чествования большого числа женщин, которые служат на благо независимости и территориальной целостности Украины наравне с мужчинами.

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