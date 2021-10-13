У Києві перекриють ряд вулиць: де не проїхати (адреси)

Завтра в Києві перекриватимуть дороги / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 14 жовтня, в країні будуть святкувати Покров Пресвятої Богородиціі День захисників і захисниць України. Через це в Києві перекриватимуть ряд вулиць.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.
Які вулиці будуть перекриті і коли
У столиці буде піша хода присвячене Дню захисників і захисниць України. Пройде вона з 13:30 до 18:30 14 жовтня.
Рух транспорту перекриють на:
- вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)
- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)
- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової)
- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні)
- ділянках прилеглих вулиць.
День захисників і захисниць України: історія свята
З 2014 року , В Україні, згідно з президентським указом, в цей же день став відзначатися свято, присвячене захисникам країни .
З метою декомунізації та відмови від радянських свят він був перенесений з 23 лютого. І замість Дня захисника Вітчизни отримав нову назву – День захисника України. На наступний рік, в березні 2015-го, день офіційно став вихідним .
Через 7 років, влітку 2021 року , Це свято перейменований в День захисників і захисниць України з метою вшанування великого числа жінок, які служать на благо незалежності і територіальної цілісності України нарівні з чоловіками.
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