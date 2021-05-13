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В Киеве перекроют улицы из-за проведения спортивного соревнования: где не проехать (карта)

13 мая, 19:53

Виктория Барановская

Утром 16 мая пройдет триатлонное соревнование "Дуатлон кубок Киева", а к обеду движение транспорта восстановят

/ Фото: Информатор

На выходных на левом берегу Киева частично ограничат движение транспорта из-за проведения в столице триатлонного соревнования "Дуатлон кубок Киева".

Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Где ограничат движение 15 мая

В субботу ограничат проезд на Русановке из-за подготовки к проведению соревнований.

Перекроют:

Где не проехать 16 мая

В этот день перекроют не только Русановку, а и Осокорки. Однако, постепенно улицы будут открывать, сразу после окончания соревнований. До 12:30 движение транспорта полностью восстановят.

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График перекрытия:

Ранее мы сообщали, что Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через Днепр. На восстановление моста потратят 60 млн евро.

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