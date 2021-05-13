В Киеве перекроют улицы из-за проведения спортивного соревнования: где не проехать (карта)

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На выходных на левом берегу Киева частично ограничат движение транспорта из-за проведения в столице триатлонного соревнования "Дуатлон кубок Киева".
Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Где ограничат движение 15 мая
В субботу ограничат проезд на Русановке из-за подготовки к проведению соревнований.
Перекроют:
- С 18:00 15 мая до 22:00 16 мая – Русановскую набережную.
- С 5:00 15 мая до 22:00 16 мая – Русановский бульвар.
Где не проехать 16 мая
В этот день перекроют не только Русановку, а и Осокорки. Однако, постепенно улицы будут открывать, сразу после окончания соревнований. До 12:30 движение транспорта полностью восстановят.
График перекрытия:
- Днепровская набережная (от моста Патона до ул. Анны Ахматовой) – с 07:00 до 12:30
- Днепровская набережная (от ул. Анны Ахматовой к просп. Бажана) – с 07:00 до 12:30
- Поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона – с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Павла Тычины в сторону моста Патона – с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Павла Тычины в сторону Южного моста – с 07:00 до 12:30
- Поворот с ул. Соборности в направлении Русановской набережной – с 07:00 до 10:00
- Поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной – с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную – с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную – с 07:00 до 10:00
Ранее мы сообщали, что Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через Днепр. На восстановление моста потратят 60 млн евро.
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