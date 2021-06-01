В Киеве под видом благотворителей деньги собирают мошенники (видео)

Благотворители-аферисты обманывают людей. Фото: скрин

Псевдо-волонтеры вернулись после карантина. Собирают деньги в общественном транспорте. Легенда неизменна – на лечение тяжело больных. Корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов познакомился с человеком, которому такие лжецы собирали деньги для операции на сердце.

Деньги на пересадку сердца здоровому человеку. На днях Борис встретил волонтеров, которые ходили вагонами метро и собирали средства якобы на его лечение.

"Для пересадки сердца, Бориса Хмельницкого и моя фотография, ну я сначала впал в ступор, он меня не узнал – я был в маске. Потом спрашиваю: что за фонд, мой вопрос ему показался подозрительным и просто ретировался и сбежал", – рассказывает Борис Хмельницкий.

Видео: Сегодня

Екатерина Жук около десяти лет проверяет различные благотворительные организации. Следит, чтобы собранное тратилось по назначению. О мошенничестве знает много.

"Врач в подземном переходе метро, то ли где-то возле вокзала встретил "скрыночника" с фотографией пациента, который несколько лет назад умер – бывший пациент этого врача, тяжелое заболевание", – говорит представитель компании по проверке и сертификации общественных организаций Екатерина Жук.

Но чаще псевдоблаготворители действительно имеют на руках диагнозы, даже разрешения от родных. И собирают деньги для реально существующего больного. Правда, отдают близким только мизерную часть собранного.

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"Это будут какие-то большие суммы, но наверное 1000-2000 гривен в месяц. Фонд в это время собирает, конечно же, не 2000 гривен а в разы больше", – говорит Екатерина Жук.

Более 90% таких организаций – мошеннические. И отличить истинные намерения от вымышленной аферы – почти невозможно.

"Если вы хотите кому-то помочь – делайте это точечно через провереные источники и организации, которые вы знаете", – добавляет эксперт по безопасности Руслан Болгов.

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