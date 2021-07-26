В Киеве подросток ради видео для TikTok разбил бутылку элитного виски (видео)

Подобная бутылка стоит около 205 тыс. грн, а хулиганам грозит до трех лет лишения свободы

Парень держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948 / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве подростки ради ролика для TikTok разбили бутылку элитного виски, которое стоит 205 тыс. грн.

Об этом сообщает KIEVMAP.

На ролике видно, что парень держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948. Он, также, сообщил, что держит в руках элитный алкоголь, а потом разжимает руку. Второй молодой человек снимает ролик.

Отметим, что блогеры отказались оплатить стоимость разбитого виски. За содеянное, подростку может грозить штраф в размере 68 тыс. грн. или лишения свободы на срок до 3 лет. Также владельцы товара могут в суде потребовать от парня возместить ущерб за разбитый алкоголь.

Фото: скриншот

В полиции Киева говорят, что по поводу хулиганских действий блогеров, которые разбили в магазине на улице Мечникова бутылку с дорогим алкоголем, к ним никто не обращался.

"К нам не поступало ни жалоб ни заявлений по поводу разбитой бутылки дорого алкоголя. Возможно, администрация магазина решила не вызывать на место полицию", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее мы сообщали, что в центре столицы полицейские задержали парня за хулиганство. Он бросил тарелку со взбитыми сливками полицейскому во время службы.