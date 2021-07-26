У Києві підліток заради відео для TikTok розбив пляшку елітного віскі (відео)

Подібна пляшка коштує близько 205 тис. грн, а хуліганам загрожує до трьох років позбавлення волі

Хлопець тримає в руках пляшку Glen Grant Rare Vintage 1948 / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві підлітки заради ролика для TikTok розбили пляшку елітного віскі, яке коштує 205 тис. грн.

Про це повідомляє KIEVMAP.

На ролику видно, що хлопець тримає в руках пляшку Glen Grant Rare Vintage 1948. Він, також, повідомив, що тримає в руках елітний алкоголь, а потім розтискає руку. Другий молодик знімає ролик.

Відзначимо, що блогери відмовилися оплатити вартість розбитого віскі. За скоєне, підлітку може загрожувати штраф в розмірі 68 тис. грн. або позбавлення волі на строк до 3 років. Також власники товару можуть в суді вимагати від хлопця відшкодувати збиток за розбитий алкоголь.

Фото: скріншот

У поліції Києва кажуть, що з стосовно хуліганських дій блогерів, які розбили в магазині на вулиці Мечникова пляшку з дорогим алкоголем, до них ніхто не звертався.

"До нас не надходило ні скарг ні заяв з стосовно розбитої пляшки дорого алкоголю. Можливо, адміністрація магазину вирішила не викликати на місце поліцію", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Раніше ми повідомляли, що в центрі столиці поліцейські затримали хлопця за хуліганство. Він кинув тарілку зі збитими вершками поліцейському під час служби.