В Киеве похолодает: прогноз погоды на 6 ноября (карта)

По сравнению с предыдущим днем, температура в Киеве будет ниже/Коллаж: Сегодня

В субботу, 6 ноября, в Киеве ожидается переменная облачность. Уже вскоре в Украине может выпасть снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице Украины в течение дня ожидается 10-12 градусов тепла. Ветер — западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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