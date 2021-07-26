В Киеве полицейские похитили мужчину и хотели продать его авто (фото)

Злоумышленники надели на потерпевшего наручники и стали требовать от него 10 тыс. долларов США

В Киеве полицейские напали на львовянина / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве четверо полицейских похитили мужчину и пытались незаконно завладеть его транспортным средством.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы в составе пяти человек, из которых четверо – работники Соломенского управления полиции ГУ ЧП в г.. Киеве, которые обвиняются в незаконном лишении свободы человека, сопровождалось причинением физических страданий, а один из них – в незаконном завладении транспортным средством, совершенном по предварительному сговору группой лиц с гражданским лицом, причинившее крупный материальный ущерб (ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 289 УК Украины) ", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Следователи выяснили, что четверо правоохранителей похитили 50-летнего жителя Львова, чтобы получить от него деньги. Они узнали, что потерпевший периодически выступает посредником в продаже автомобилей и под видом покупателей договорились о встрече и обзоре автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью более 1 млн грн.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры Реклама

Во время встречи злоумышленники надели на мужчину наручники и стали требовать от него 10 тыс. долларов США за непривлечение к ответственности по сфабрикованному обвинению в якобы попытке продажи похищенного автомобиля. Отпустили потерпевшего после того, как он дал злоумышленникам 2 тыс. евро.

Позже один из злоумышленников привлек знакомого, который должен был перевезти автомобиль в другое место, для последующей продажи. Однако злоумышленников задержали.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Напомним, ранее в Одессе девочка заявила в полицию о своем похищении.

Кроме того, в Харькове Instagram-блогер Екатерина Якименко под псевдонимом "Тигра" организовала свое похищение, чтобы получить выкуп.