У Києві поліцейські викрали чоловіка та хотіли продати його авто (фото)

Зловмисники одягнули на потерпілого кайданки та почали вимагати від нього 10 тис. доларів США

У Києві четверо поліцейських викрали чоловіка та намагались незаконно заволодіти його транспортним засобом.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи у складі п’яти осіб, з яких четверо – працівники Солом’янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, які обвинувачуються у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, а один із них – у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із цивільною особою, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Слідчі з'ясували, що четверо правоохоронців викрали 50-річного мешканця Львова, щоб отримати від нього гроші. Вони дізнались, що потерпілий періодично виступає посередником у продажу автомобілів та під виглядом покупців домовились про зустріч та огляд автівки Toyota Land Cruiser Prado 150 вартістю понад 1 млн грн.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури Реклама

Під час зустрічі зловмисники одягнули на чоловіка кайданки та почали вимагати від нього 10 тис. доларів США за не притягнення до відповідальності за сфабрикованим обвинуваченням у нібито спробі продажу викраденого автомобіля. Відпустили потерпілого після того, коли він дав зловмисникам 2 тис. євро.

Пізніше один із зловмисників залучив знайомого, який мав перевезти автомобіль в інше місце, для подальшого продажу. Проте зловмисників затримали.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Нагадаємо, раніше в Одесі дівчинка заявила до поліції про своє викрадення.

Крім того, у Харкові Instagram-блогерка Катерина Якименко під псевдонімом "Тигра" організувала своє викрадення, щоб отримати викуп.