В Киеве полицейский "фантом" попал в ДТП: женщина на Lexus протаранила автомобиль

Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. Коллаж "Сегодня"

Автомобиль-"фантом" патрульной полиции попал в ДТП на Воздухофлотском путепроводе в Киеве.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Реклама

"Фантом" полиции попал в ДТП

"Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем", – сообщил Белошицкий.

По его словам, в результате ДТП пострадавшие отсутствуют.

"Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", – добавил он.

Как работают автомобили-фантомы?

Это автомобили, которые оснащены системами контроля скорости. Они могут измерять скорость при движении самого фантома, а также, когда фантом стоит в определенном месте.

Когда авто зафиксирует правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Дальше эту информацию проверяют в базах данных.

Реклама

Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.

Аварии в Украине

В Украине в 2021 году произошло 5 019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.

За январь 2022 года уже зафиксировали 6 567 случаев нетрезвого управления транспортом.

Реклама

Ранее мы писали: