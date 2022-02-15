В Киеве поменялся график работы трамваев – маршруты

В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в ночь на 16 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрута №14. Это произойдет из-за ремонта трамвайных путей.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
Так, с 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут №14:
- от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
- от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.
В службе отметили, что в 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.
"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.