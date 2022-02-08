В Киеве появились мусорники с ультразвуковым сигналом: как это работает (фото)

Станции "LoRaWAN" облегчат работу коммунальщикам/Фото: коллаж: Вечерний Киев/"Сегодня"

В Киеве установили базовые станции "LoRaWAN", чтобы получать данные о заполненности мусорных баков. В настоящее время в столице работает 295 таких станций.

Об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

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Как рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации Олег Половинко, "LoRaWAN" – это беспроводная технология связи дальнего радиуса действия. Коммунальные службы будут получать уведомления о необходимости вывоза мусора, если бак переполнен.

"Они установлены на газовых трубопроводах, водопроводах, электрощитах и т.д. Это позволит повысить эффективность и качество городских услуг", – подчеркнул Половинко.

Благодаря таким станциям, процессы работы становятся более экономными, поскольку мусорной машине не нужно ездить по городу, можно оптимально построить маршрут, сэкономив топливо и время водителя.

"Также датчик будет информировать о возможном возгорании в контейнере. Кроме того, коммунальный транспорт – это такие же участники пробок. Уменьшив количество их поездок – можно уменьшить пробки", – добавил Олег Половинко.

Станция "LoRaWAN"/Фото: Вечерний Киев

Куда отправляют выброшенные пластик и стекло в Киеве?

Отсортированный мусор, который выбрасывают киевляне, попадает на сортировочные станции, а затем на переработку.

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В целом в городе работают до десятка сортировочных локаций, которые находятся на производственных базах перевозчиков, или сортировочных станций, работающих с перевозчиками отходов по договору.

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