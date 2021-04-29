В Киеве появится парк с "живыми" динозаврами Юрского периода: дата открытия (фото)

Общая территория парка составит 1,5 га – он уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове и Виннице

В Киеве на территории Гидропарка откроют самый большой парк динозавров в Украине.

Об этом сообщает КГГА.

Посетителей ждут более 100 роботизированных фигур реальных размеров, насекомые-гиганты и многое другое.

"Уже в это воскресенье, 2 мая, в столичном Гидропарке разместятся роботизированные животные ледникового периода, динозавры и насекомые-великаны. Киевлян и гостей города будут ждать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями под каждую фигуру", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что Дино-парк уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове, Виннице и Киеве. Однако в Киеве откроют крупнейший: с новыми фигурами и увлекательными сюжетами.

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Общая территория парка составит 1,5 га.

Льготный вход будет доступен участникам АТО, участникам боевых действий, детям погибших участников АТО, детям-сиротам, детям-именинникам, детям с инвалидностью и сопровождающим, каждому третьему и последующему ребенку многодетной семьи.

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